Atp Pechino 2026, Djokovic highlander: per Zverev sfuma il sogno di diventare il numero 1

Ancora una vittoria in rimonta per l’immenso Novak Djokovic. Dopo il trionfo contro contro il cinese Bu Yunchaokete, agli Atp Pechino 2026 il serbo mette in campo una prestazione incredibile contro Alexander Zverev, approdando così in semifinale (qui le foto).

Il tedesco, attuale numero 2 al mondo, puntava alla vittoria del torneo per potersi avvicinare ancora di più a Jannik Sinner, il cui rientro è slittato ancora mettendo così a rischio la sua corona da re della classifica Atp. Il match contro Djokovic, però, fa sfumare l’obiettivo: il 39enne ex numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 al secondo match point dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. In semifinale Djokovic affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo in due set per 7-6 (4), 6-3.

Djokovic: “Sono questi i momenti per cui continuo a giocare”

Per Djokovic arrivata la vittoria n.32 consecutiva nel torneo di Pechino. “Sono sincero, all’inizio ero freddo e ho tirato due doppi falli, non mi ero scaldato bene ma è stata colpa mia – ha dichiarato il serbo a caldo – Gli ho concesso un break ed è stata dura rientrare, ho avuto due palle break, ma non sono riuscito a sfruttarle, ma già dalla metà del primo set sentivo che stavo prendendo un buon ritmo. Sono questi i momenti per cui continuo a giocare, la motivazione non manca ed è enorme quando devi affrontare i migliori del circuito di fronte a 15.000 spettatori. Ma sono questi i momenti che ogni giocatore di tennis sogna di poter vivere”. “Quest’anno è stata dura per diverse ragioni, ma sono ancora qui che sudo e faccio faticare i più giovani per guadagnarsi quel che meritano e sono davvero felice di essermi qualificato”, ha aggiunto Djokovic.

Nella seconda semifinale si sfideranno invece Hubert Hurkacz e Alex De Minaur. Agevole la vittoria del polacco contro Karen Khachanov per 7-6(2), 6-2. Dal copione completamente opposto invece è stata la sfida vinta dall’australiano contro il russo Andrey Rublev in tre set per 1-6, 6-2, 6-3.