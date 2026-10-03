Sinner salta anche Masters 1000 di Shanghai: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Jannik Sinner salterà anche per il Masters 1000 di Shanghai. “Sfortunatamente non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest’anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shangai, mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l’anno prossimo“. Questo il messaggio pubblicato nelle storie Instagram da Sinner, costretto dunque a rimandare ancora il suo rientro in campo, dopo che la settimana scorsa aveva già annunciato la sua mancata partecipazione all’Atp di Pechino.

La storia Instagram di Jannik Sinner in cui annuncia il suo forfait al Masters 1000 di Shanghai (Foto @janniksin)

Sinner può perdere la vetta del ranking

Il numero 1 del mondo non gioca dalla finale vinta contro Alexander Zverev a Wimbledon. Da quel momento a causa dell’infiammazione al ginocchio destro è stato costretto a saltare i Masters 1000 di Montreal e a Shanghai, a rinunciare per la prima volta in carriera a uno Slam per infortunio (lo US Open), e a questo punto a saltare interamente la stagione in Asia. Non potendo scendere in campo per confermare il titolo vinto a Pechino l’anno scorso, Sinner resta spettatore della rincorsa di Zverev che ha la matematica possibilità di superare l’azzurro e diventare per la prima volta numero 1 del mondo proprio a Shanghai. Ma il tedesco per riuscirci deve vincere il titolo sia a Pechino sia nel penultimo Masters 1000 della stagione.