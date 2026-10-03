Atp Tokyo 2026, Arnaldi si arrende ad Alcaraz. Fuori anche Berrettini

Carlos Alcaraz mantiene l’obiettivo di diventare il primo giocatore dal 1994, dopo Pete Sampras, a trionfare per due anni di fila all’Atp 500 di Tokyo. Sul cemento dell’Ariake Colosseum, il numero 3 del mondo ha sconfitto 7-6(6), 6-1 Matteo Arnaldi, dopo aver salvato quattro set point nel tie-break. Nel suo 59mo quarto di finale in carriera, il sesto in stagione, giocherà contro il canadese Denis Shapovalov. Il canadese, per la terza volta tra i migliori otto a Tokyo, ha battuto 7-5, 3-6, 6-4 il cileno Alejandro Tabilo.
Eliminato anche Berrettini
Nulla da fare anche per Matteo Berrettini, che ha ceduto per 7-6(6), 6-1, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, proveniente dalle qualificazioni.