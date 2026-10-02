Wta Pechino 2026, Paolini fuori all’esordio: l’azzurra battuta da Snigur

Jasmine Paolini esce di scena all’esordio al Wta di Pechino 2026. L’azzurra è stata eliminata dall’ucraina Daria Snigur, numero 46 del ranking mondile. La 30enne di Bagni di Lucca, n.20 al mondo e 14 del seeding, inserita nella parte bassa del draw, quella presieduta dalla numero 2 Arina Sabalenka , più precisamente nell’ottavo di Andreeva (n.4), è stata battuta in rimonta al secondo turno (per lei l’esordio) per 3-6 7-6(5) 6-2, dopo poco meno di due ore e un quarto di gioco. Paolini è stata avanti un set e due volte in vantaggio di un break nella seconda frazione ma non è bastato.

Daria Snigur, Jasmine Paolini'yi 3-6, 7-6, 6-2 ile geçerek bir üst tura yükseldi.



🔜 Snigur vs. Preston#ChinaOpen pic.twitter.com/l9P8NZaOys — WTA Günlüğü (@wtagunlugu) October 2, 2026

La stagione di Paolini

Daria Snigur, 24enne di Kiev, in questo 2026 è stata finalista nel ‘250’ di Praga e vincitrice del ‘125’ di Oeira, Jasmine Paolini non l’aveva mai affrontata prima in carriera. Il ‘China Open’, penultimo Wta 1000 della stagione, è dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari e si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Per la giocatrice toscana era la quarta partecipazione consecutiva al torneo cinese: nel 2023 era stata fermata da Sabalenka negli ottavi, nel 2024 ha perso con Linette al terzo turno mentre lo scorso anno è stata battuta in rimonta nei quarti da Anisimova, che poi ha vinto il titolo.

In stagione Jasmine Paolini ha un bilancio di 19 vittorie e 16 sconfitte: i migliori risultati della tennista italiana sono stati i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, le semifinali sul cemento del Wta “500” di Merida e gli ottavi al torneo di Inddian Wells.