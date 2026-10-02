Six Kings Slam 2026, il tabellone: svelato il primo avversario di Sinner

E’ stato svelato il tabellone del Six Kings Slam 2026, il torneo d’esibizione in programma a Riad a fine ottobre a cui dovrebbe prendere parte anche Jannik Sinner. L’azzurro, che non gioca dalla finale dello scorso torneo di Wimbledon, ha trionfato nelle prime due edizioni della competizione-show che si svolge in Arabia Saudita.

Six Kings Slam 2026: date e programma

Il Six Kings Slam è in programma dal 21 al 24 ottobre nella capitale saudita. Sinner dovrebbe debuttare ai quarti di finale contro l’australiano Alex De Minaur, per poi disputare l’eventuale semifinale col campione serbo Novak Djokovic che usufruirà di un bye, come anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, dall’altra parte del tabellone, che affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev, al momento numero due al mondo, e l’americano Taylor Fritz. Il 23 ottobre sarà una giornata di riposo, poi il giorno successivo, sabato 24 ottobre, si terranno sia la “finalina” tra i finalisti perdenti che la finalissima.

Le partite del Six Kings Slam 2026

Alezander Zverev vs Taylor Fritz

vs Taylor Jannik Sinner vs De Minaur

vs Carlos Alcaraz vs il vincente tra Zverev e Fritz

vs il vincente tra Zverev e Fritz Novak Djokovic vs il vincente tra Sinner e De Minaur

Dove vedere il Six Kings Slam

Il torneo esibizione Six Kings Slam 2026 sarà trasmesso dal 21 al 24 ottobre in streaming su Netflix.