Jannik Sinner ce l’ha fatta: al quinto tentativo prende la patente della moto

Jannik Sinner ha finalmente battuto il suo avversario più difficile: la patente della moto. Il numero uno del mondo, dopo aver fallito in quattro occasioni, è riuscito ha superare l’esame.

A renderlo noto è stata la scuola guida Monaco Bonne Conduite di Montecarlo, dove Sinner ha conseguito la patente. “Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza. Un grande ‘congratulazioni’ per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questa formazione”, la didascalia del post pubblicato su Instagram.

I problemi di Sinner con la patente

L’ultimo tentativo fallito da Sinner è stato poco prima di partire per Wimbledon. Era stato lui stesso a raccontarlo nella serata di gala dopo il trionfo. Anche il suo coach Darren Cahill lo aveva preso pubblicamente in giro in un video su YouTube.