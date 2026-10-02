Coppa Davis 2026 in tv, Italia sulla Rai se batte la Corea: semifinali e finale in chiaro

La Final 8 della Coppa Davis 2026 sarà trasmessa in chiaro anche dalla Rai. L’annuncio è stato dato oggi dall’emittente pubblica e dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp) in un comunicato congiunto. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, affronterà la Corea del Sud nei quarti di finale, che sarà possibile vedere in diretta esclusiva e in chiaro su SuperTennis. In caso di qualificazione, semifinali e finale saranno trasmesse anche su Rai 1.

Cosa prevede l’accordo Rai-Fitp

“Il grande tennis nazionale in chiaro, gli Azzurri nelle case di tutti gli italiani. Fitp e Rai rafforzano la loro collaborazione in occasione della Davis Cup 2026, con la Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’intesa prevede che, in caso di qualificazione dell’Italia, le semifinali e la finale disputate dalla Nazionale siano trasmesse in diretta anche su Rai 1, in regime di co-esclusiva con la piattaforma distributiva di SuperTennis”, si legge nel comunicato.

“Un accordo -prosegue la nota- che unisce la forza del Servizio Pubblico e quella della Federazione per valorizzare uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano e garantire la più ampia accessibilità possibile alle sfide decisive della Nazionale. In caso di qualificazione dell’Italia alla semifinale, Rai accompagnerà l’avvicinamento alla sfida con una specifica campagna di comunicazione, che prenderà il via al termine del quarto di finale degli Azzurri. Analoga attività promozionale sarà realizzata in vista dell’eventuale finale”.

“La collaborazione -spiega ancora la Rai- prevede una distribuzione multipiattaforma Rai – televisione, internet, OTT/mobile e radio – e riguarderà il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Fitp e Rai confermano così un obiettivo comune: fare della Nazionale italiana e della Davis Cup un grande appuntamento televisivo nazionale, mettendo insieme la piattaforma specialistica del tennis italiano e il ruolo del Servizio Pubblico”.

Rossi: “Valorizziamo i grandi successi dello sport italiano”

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con la Fitp, che consentirà al Servizio Pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive. È il segno concreto della collaborazione tra Rai e Federazione per valorizzare i grandi successi dello sport italiano e renderli patrimonio condiviso del Paese. Con l’augurio e la speranza che il sogno della nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo”, afferma l’Amministratore Delegato Rai, Giampaolo Rossi.

Binaghi: “Tennis italiano patrimonio di tutti”

“Il tennis italiano è patrimonio di tutti e il nostro impegno è fare in modo che le imprese dei nostri atleti possano raggiungere il maggior numero possibile di persone -dice il presidente Fitp, Angelo Binaghi-. La collaborazione con la Rai assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo: il Servizio Pubblico svolge un ruolo fondamentale nel garantire la più ampia accessibilità agli eventi che uniscono il Paese, e la Davis Cup by Generali è senza dubbio uno di questi. Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una Nazionale sa trasmettere. Siamo orgogliosi di rafforzare questa sinergia, mettendo insieme la capacità di diffusione della Rai e il ruolo di SuperTennis, la casa del tennis italiano, per accompagnare gli Azzurri in una sfida che ci auguriamo possa regalare ancora una volta grandi soddisfazioni”.

Il programma della Final 8 di Coppa Davis

Questo il programma della Final 8 della Coppa Davis a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026:

Quarti di finale

Martedì 24 novembre (16:00): Repubblica Ceca contro Canada

Mercoledì 25 novembre (16:00): Italia contro Corea, Rep.

Giovedì 26 novembre (10:00): Gran Bretagna contro Germania

Giovedì 26 novembre (non prima delle 17:00): Austria contro Spagna

Semifinali

Venerdì 27 novembre (16:00): Vincitore Italia/Corea, Rep contro Vincitore Repubblica Ceca/Canada

Sabato 28 novembre (12:00): Vincitore Gran Bretagna/Germania contro Vincitore Austria/Spagna

Finale

Domenica 29 novembre (1500): Vincitore Semifinale 1 contro Vincitore Semifinale 2.

I pronostici sull’Italia in Davis

Gli azzurri, vincitori da tre edizioni consecutive, inizieranno il proprio percorso mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, la “Cenerentola” tra le otto finaliste. In attesa di sapere delle condizioni dell’infortunato Sinner e degli altri azzurri convocati per le Final 8 in programma a Torino tra il 24 e il 29 novembre, i betting analyst di Snai e Sisal – si legge su Agipronews – credono nel poker azzurro, dato a 3,50, preceduto in quota solo dalla Spagna, in pole a 2,25 e finalista lo scorso anno proprio contro l’Italia. Anche quest’anno la sfida contro gli iberici potrà arrivare solo nella gara decisiva per il titolo, in cui tanti sognano di veder contro Sinner e Alcaraz. Tra le altre partecipanti brilla la Repubblica Ceca, possibile avversario azzurro in semifinale, a 6,00, seguita dalla Germania del campione Roland Garros e US Open Alexander Zverev, proposta a 7,50, con il Canada di Felix Auger-Aliassime quinta forza in lavagna a 9,00. Più lontana, a 16,00 la Gran Bretagna, mentre chiudono a 33,00 l’Austria e proprio la Corea del Sud.