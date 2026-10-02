Atp Pechino 2026, Djokovic rimonta Bu e va ai quarti

Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale nel suo ‘feudo’ all’Atp di Pechino. Il serbo ha conservato l’imbattibilità storica sul cemento di Pechino nonostante una faticosissima sfida contro il cinese Bu Yunchaokete, numero 104 del ranking, piegato col punteggio di 4-6, 7-6(2), 6-2.

Djokovic: “Ho faticato a trovare punti deboli nel suo gioco”

“Dovevo giocare molto bene. Dovevo servire bene nei momenti decisivi“, ha detto Djokovic al termine della partita. “Lui è stato solidissimo. Ho faticato a trovare punti deboli nel suo gioco. Serviva con grande precisione, colpendo sempre i punti giusti. Va dato atto della sua ottima prestazione. L’atmosfera era fantastica. Di nuovo lo stadio pieno per tre ore: è stato un match straordinario”, ha aggiunto l’ex numero 1 del mondo.