Atp Pechino 2026, Djokovic oggi in campo contro Bu: orario e dove vederlo in tv

Novak Djokovic torna protagonista oggi, venerdì 2 ottobre, all’Atp di Pechino 2026. Dopo aver sconfitto il portoghese Nuno Borges nel primo turno con il punteggio 6-3 , 7-6 (7-2), il serbo si appresta a scendere in campo con il padrone di casa Bu Yunchaokete, che in precedenza ha battuto Juan Manuel Cerundolo (6-2 , 5-7 , 6-4).

Chi è Bu Yunchaokete, l’avversario di Djokovic

Bu Yunchaokete è nato il 19 gennaio 2002 e attualmente occupa la posizione numero 104 del ranking Atp, ma in carriera è stato anche al 64esimo posto. La sua superficie preferita è senza dubbio l’erba, dove anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati tra cui il successo nel Challenger 125 di Birmingham, dove ha sconfitto in finale il beniamino del pubblico Arthur Fery. In questa stagione ha ottenuto inoltre la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, dove ha eliminato al primo turno il baby fenomeno spagnolo Rafael Jodar.

Bu Yunchaokete (Foto VCG/VCG via AP )

Djokovic-Bu, orario e dove vederla

Il match tra Nole Djokovic e Bu inizierà non prima delle 14.30 italiane e per gli appassionati sarà disponibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su SkyGo oppure in alternativa su NOW.