Emma Navarro parla della sua malattia: “Ho ignorato i segnali per troppo tempo”

Emma Navarro per la prima volta parla dei problemi di salute che sta affrontando, ormai da tre anni. “Sono stati pesantemente influenzati dalle scelte che ho fatto in passato nella mia carriera professionale, in relazione ad allenamenti, tornei e recupero”, ha scritto la 25enne di New York, n°24 del mondo, su Instagram. “Nell’autunno 2025 mi hanno diagnosticato la RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport). Il corpo non riceve abbastanza energia per rispondere a tutte le esigenze legate all’attività fisica e alla vita di tutti i giorni. Questo è stato ulteriormente complicato dalla diagnosi di ipotiroidismo di Hashimoto“, ha detto ancora l’ex n°8 della classifica mondiale confessando di aver ignorato i segnali per troppo tempo.

Navarro: “Il mio cervello e il mio corpo erano sempre stanchi”

“Non riuscivo a ragionare con lucidità la maggior parte del tempo. Avevo difficoltà a ricordare le cose e ad articolare i pensieri. Il mio cervello era lento e stanco, e così anche il mio corpo”. “Avevo il sonno agitato ogni notte, mi svegliavo stanca come prima. La mia pelle ha iniziato a mostrare segni di debolezza, con eruzioni cutanee sul collo e la testa. Ma mentre tutto questo accadeva io stavo ottenendo successo in palchi sempre più grandi”, ha affermato ancora Navarro, che ha raccontato, tra le altre cose, di essere scoppiata in lacrime in campo durante un match di Billie Jean King Cup a settembre 2025, “devastata nel rappresentare il mio Paese in questo stato di esaurimento, fame e confusione”.

La 25enne statunitense ha quindi annunciato che si prenderà una pausa per il resto dell’anno, con l’obiettivo di seguire le terapie e tornare a sentirsi al 100%. “Non parteciperò ai tornei in Asia quest’anno ma ho intenzione di tornare per la stagione in Australia nel 2027″, ha spiegato al termine della sue lettera social.