Atp Tokyo 2026, Berrettini rimonta Davidovich Fokina e vola agli ottavi

Grande rimonta di Matteo Berrettini all’Atp Tokyo 2026. Il tennista azzurro, n°47 del mondo ed ex n°6, ha vinto all’esordio, ai sedicesimi di finale, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n°26) con il punteggio di 1-6 7-6 6-4, dopo due ore e 21 minuti di gioco. Agli ottavi il 30enne romano se la vedrà con il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n°56 Atp), proveniente dalle qualificazioni. In caso di superamento del turno, potrebbe affrontare uno tra il francese Ugo Humbert (n°32) e il ceco Jiri Lehecka (n°23).

Gli altri italiani in campo

Berrettini non è l’unico italiano presente in tabellone. Ci sono anche Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il 24enne di Villa Gesell (n°19) al primo turno ha vinto contro il norvegese Casper Ruud (n°21) per 7-6 6-3. Il 25enne di Sanremo, invece, ha eliminato il giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 2-6 6-4 6-4. Sconfitta a sorpresa per un altro azzurro, Flavio Cobolli, subito fuori dall’Atp Pechino 2026 per mano del russo Roman Safiullin, che si è imposto per 6-3 6-2 dopo un’ora e 24 minuti di gioco.