Atp Pechino 2026, Cobolli sconfitto a sorpresa da Safiullin

Flavio Cobolli esce di scena, a sorpresa, dall’Atp Pechino 2026, torneo 500 in corso nella capitale cinese dal 30 settembre al 6 ottobre. Il tennista azzurro, n°7 del mondo e n°4 del tabellone, ha perso all’esordio, ai sedicesimi di finale, contro il russo Roman Safiullin. Il 29enne di Podolsk, n°84 del ranking, ha vinto per 6-3 6-2 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Cobolli dopo Wimbledon

Per l’azzurro è sicuramente una sconfitta inaspettata. Dopo i quarti di finale di Wimbledon, il 24enne romano è stato incostante dal punto di vista del rendimento, complici anche le tante energie fisiche spese in questi ultimi mesi. Eliminato subito ai tornei di Umago e Montreal, è poi riuscito a raggiungere la semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Mentre agi Us Open si è fermato al terzo turno. Sabato scorso, invece, è stato uno dei protagonisti della Laver Cup assieme ai migliori tennisti del momento.