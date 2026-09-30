Lorenzo Musetti infortunato, non giocherà a Tokyo: cosa si è fatto

Lorenzo Musetti è costretto a saltare l’Atp 500 di Tokyo. Il tennista azzurro, n°25 del mondo ed ex n°5, lo ha annunciato sui social. “Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento”, ha fatto sapere il 24enne carrarino. “Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!”.

Tutti gli infortuni di Musetti nel 2026

Per Musetti il 2026 non è stato un anno molto fortunato dal punto di vista fisico. Il campione toscano, infatti, ha subìto diversi stop nel corso della stagione. Il primo ai quarti di finale degli Australian Open 2026, obbligato a ritirarsi durante il match contro Novak Djokovic. Dopo qualche settimana di stop, l’azzurro ha dato forfait al torneo di Miami a causa di un affaticamento al braccio destro.

Messa da parte la stagione sul cemento statunitense, Lorenzo ha dovuto rinunciare anche a quelle su terra rossa e erba. Complice un infortunio al retto femorale, ha abbandonato il Masters 1000 di Roma e non è nemmeno sceso in campo al Roland Garros e a Wimbledon, perdendo molti punti in classifica. Anche il rientro agli Us Open 2026 non è stato dei più felici: l’azzurro, che ha accusato dei giramenti di testa, è stato battuto al terzo turno dall’australiano Dane Sweeny, n°123 al mondo.