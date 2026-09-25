Sinner salta il torneo di Pechino, rientro rimandato: “Non sono ancora pronto”

Jannik Sinner non giocherà l’Atp 500 di Pechino. Lo ha annunciato il campione altoatesino in un video su X. “Sono molto dispiaciuto nell’annunciare che non potrò giocare a Pechino quest’anno”, ha detto il tennista numero uno del mondo, che non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio al ginocchio destro. “Non sono ancora pronto per competere ma farò di tutto per tornare in campo il prima possibile. Ora quello che mi manca di più sono ovviamente i tornei, i tifosi e l’atmosfera. Sono molto deluso che non potrò difendere il titolo quest’anno ma sono felice che tornerò il prossimo anno”, ha aggiunto il 25enne di San Candido.

Slitta, dunque, il ritorno di Sinner nel circuito Atp. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver vinto Wimbledon il 12 luglio scorso contro Alexandr Zverev, ha dovuto fermarsi a causa di una tendinopatia al ginocchio destro. In molti si aspettavano il rientro di Jannik durante la stagione sul cemento asiatico. Di recente era anche tornato ad allenarsi a Montecarlo assieme al giovane talento francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center.

L’altoatesino, assieme al suo staff, ha però preferito aspettare e giocare la carta della pazienza, fondamentale per recuperare da infortuni di questo tipo. Il suo ritorno alle competizioni rimane quindi ancora un punto di domanda. All’orizzonte, dopo la tournée cinese e giapponese, ci saranno i tornei europei di Vienna (Atp 500), Parigi (Masters 1000) e le Atp Finals, tutti e tre vinti da Jannik nel 2025.