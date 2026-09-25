Sinner alla sfilata di Gucci, il tennista con Anna Wintour alla Milano Fashion Week 2026

Jannik Sinner alla Milano Fashion Week 2026. Il tennista numero uno al mondo è arrivato oggi, venerdì 25 settembre, nel capoluogo lombardo, per assistere alla sfilata della collezione donna primavera-estate 2027 di Gucci, di cui è Ambassador. Il campione italiano, seduto al fianco della storica direttrice di Vogue Anna Wintour, proprio oggi ha annunciato che non giocherà al torneo di Pechino 2026, facendo così slittare ancora il rientro sui campi. Sinner è fermo dalla vittoria di Wimbledon 2026, nel luglio scorso, a causa di problemi fisici. Nel parterre di Gucci oggi anche un’altra campionessa del tennis: la bielorussa Aryna Sabalenka.

Jannik Sinner is flanked by Anna Wintour during the Gucci women’s Spring-Summer 2027 fashion show, presented in Milan, Italy, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)