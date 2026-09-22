Coppa Davis 2026, Italia-Corea del Sud ai quarti: i precedenti

Ai quarti di finale di Coppa Davis sarà Italia-Corea del Sud. La Corea del Sud con la vittoria contro l’India al secondo turno dei Qualifiers 2026 (4-3 il bilancio in questi incontri), ha raggiunto le Finals per la terza volta da quando è stato introdotto il nuovo formato. Dopo le eliminazioni nella fase a gironi nel 2022 e 2023, giocherà per la prima volta i quarti di finale. Il prossimo 25 novembre sfiderà l’Italia per un posto in semifinale. Prima di quest’anno il miglior risultato della Corea del Sud con il nuovo formato era la partecipazione alle Finals. Con il precedente formato aveva raggiunto per tre volte il World Group perdendo sempre al primo turno: contro la Nuova Zelanda nel 1981, la Francia nel 1987 e la Germania nel 2008. Oggi è 16ma nei Davis Cup Nations Rankings. In questa graduatoria, la posizione più alta che abbia occupato è la numero 13, raggiunta a settembre 2007.

Italia-Corea del Sud: i precedenti

Tre i precedenti tra Italia e Corea in Coppa Davis, tutti vinti dagli azzurri. Nel 1981, a Sanremo, gli azzurri hanno chiuso 4-1 nel play off per non retrocedere dal World Group. Corrado Barazzutti e Adriano Panatta hanno vinto i due singolari contro Woo-Ryong Lee e Choon-Ho Kim, poi Panatta e Bertolucci hanno di fatto chiuso l’incontro in doppio. Più difficile la sfida del 1987 a Seoul. L’Italia, in vantaggio 2-1 dopo la seconda giornata, si è imposta solo al quinto e decisivo singolare grazie al successo in tre set di Paolo Cané su Bong-Soo Kim. Infine nei Qualifiers del 2020, uno degli ultimi eventi internazionali completati prima della sospensione del circuito a causa della pandemia da Covid-19, l’Italia ha sconfitto 4-0 i coreani al TC Cagliari.