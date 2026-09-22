Coppa Davis 2026 a Bologna, il tabellone della Final 8: Italia con la Corea del Sud

Sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 della Davis Cup 2026 by Generali. Per l’Italia, che ha vinto le ultime tre Davis e accede di diritto a questa fase finale, l’esordio sarà contro la Corea del Sud.

The Final 8 draw is confirmed ✅



Italy v Korea, Rep

Czechia v Canada

Germany v Great Britain

Spain v Austria #DavisCup pic.twitter.com/CW1wZN7wyW — Davis Cup (@DavisCup) September 22, 2026

In caso di vittoria l’Italia affronterà in semifinale la vincente tra Repubblica Ceca e Canada. Gli altri due quarti di finale saranno Gran Bretagna-Germania e Spagna-Austria. I cechi si sono qualificati alle Finals 8 battendo gli Stati Uniti 3-2, mentre il Canada ha superato la Francia per 3-1.

Il tabellone dei quarti

(1) Italia-Corea del Sud;

(4) Repubblica Ceca-Canada;

Gran Bretagna-(3) Germania;

Austria-(2) Spagna

Quando giocherà l’Italia e dove vederla int v

La fase finale della competizione sarà in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena e l’esordio dell’Italia sarà il 25 novembre. Tutti gli incontri della Final 8 saranno trasmessi in diretta e in chiaro, in esclusiva su SuperTennis e SuperTennis Plus.