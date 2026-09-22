Coppa Davis 2026 a Bologna, il tabellone della Final 8: Italia con la Corea del Sud

Sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 della Davis Cup 2026 by Generali. Per l’Italia, che ha vinto le ultime tre Davis e accede di diritto a questa fase finale, l’esordio sarà contro la Corea del Sud.
The Final 8 draw is confirmed ✅— Davis Cup (@DavisCup) September 22, 2026
Italy v Korea, Rep
Czechia v Canada
Germany v Great Britain
Spain v Austria #DavisCup pic.twitter.com/CW1wZN7wyW
In caso di vittoria l’Italia affronterà in semifinale la vincente tra Repubblica Ceca e Canada. Gli altri due quarti di finale saranno Gran Bretagna-Germania e Spagna-Austria. I cechi si sono qualificati alle Finals 8 battendo gli Stati Uniti 3-2, mentre il Canada ha superato la Francia per 3-1.
Il tabellone dei quarti
- (1) Italia-Corea del Sud;
- (4) Repubblica Ceca-Canada;
- Gran Bretagna-(3) Germania;
- Austria-(2) Spagna
Quando giocherà l’Italia e dove vederla int v
La fase finale della competizione sarà in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena e l’esordio dell’Italia sarà il 25 novembre. Tutti gli incontri della Final 8 saranno trasmessi in diretta e in chiaro, in esclusiva su SuperTennis e SuperTennis Plus.