Billie Jean King Cup 2026, Tathiana Garbin: “Non dobbiamo pensare al titolo”

L’Italia giovedì 24 settembre fa il suo esordio alle Finals della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre, guidate da Jasmine Paolini, giocheranno contro la Cina a Shenzhen. “La sfida più grande è non pensare a difendere il titolo“, ha detto la capitana Tathiana Garbin. “Non dobbiamo pensare al titolo, dobbiamo pensare, come mi insegnano le mie giocatrici, a ogni singolo punto, a ogni game, a ogni set. Questa è la sfida più grande. Pensiamo al presente, alla sfida contro la Cina che è la nostra finale. Cercheremo di adottare questo approccio, questa mentalità”.

Jasmine Paolini: “In Cina ho tanti bei ricordi”

Jasmine Paolini sorride nel ricordare l’affetto che le aveva trasmesso il pubblico cinese nel 2025. “Già il primo giorno qui a Shenzhen mi hanno chiamata Baozong moltissime volte”, ha detto la campionessa toscana riferendosi al suo soprannome in Oriente. “Mi piace moltissimo la Cina e ho davvero tanti bei ricordi della scorsa tournée: la vittoria della BJK Cup e poi le belle partite delle settimane successive. Penso di aver giocato un ottimo tennis e i tifosi sono sempre stati fantastici con me”, ha aggiunto la n°20 del mondo ed ex n°3.

La Repubblica Ceca batte la Gran Bretagna e va in semifinale

La Repubblica Ceca, intanto, batte 2-0 la Gran Bretagna e vola in semifinale. Linda Noskova, n°6 Wta, ha superato Katie Boulter (n°54) per 6-2 7-6 (3) mentre Marie Bouzkova (n°26) ha sconfitto Sonay Kartal (n°127) con il punteggio di 7-6 (2) 4-6 6-4. In semifinale affronteranno la squadra vincente della sfida tra Spagna e Kazakistan.

I quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026: