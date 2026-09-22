Atp Chengdu 2026, Cinà batte Uchida nelle qualificazioni: Sonego unico italiano nel main draw

Federico Cinà ha vinto nel primo incontro alle qualificazioni del torneo Atp a Chengdu, in Cina: l’azzurro ha battuto il giapponese Uchida. Lorenzo Sonego invece l’unico italiano presente del main draw del torneo Atp 250 (con montepremi da 1.210.115 dollari) che si svolge sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center proprio a Chengdu.

Sonego-Duckworth, precedenti

Il torinese, oggi n.86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all’esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all’esordio, in programma giovedì 24 settembre, sarà l’australiano James Duckworth (n.65), contro cui l’azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. Entrambe le vittorie di Sonego sono arrivate sull’erba, a Wimbledon nel 2021 e ad Eastbourne nel 2022. Duckworth, però, ha vinto in due set l’ultima sfida, giocatasi lo scorso agosto a Winston-Salem (cemento).

Il vincente di questo match se la vedrà con uno tra Sebastian Baez (n.51 e n.8 del tabellone) e Jenson Brooksby (n.77). In particolare, gli accoppiamenti sono collocati nel quarto di tabellone di Botic van de Zandschulp (n.4 del seeding), con una potenziale semifinale contro Alejandro Davidovich Fokina (n.2). In alto, invece, il numero 1 del torneo è Valentin Vacherot.

Cinà avanza nelle qualificazioni

C’è un po’ di Italia anche nelle qualificazioni, grazie alla presenza di Federico Cinà (n.170 e n.5 del tabellone cadetto). Il suo primo avversario è stato il giapponese Kaichi Uchida (n.331), mai affrontato prima di oggi. L’azzurro ha vinto in due set, col punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora di gioco. Ora affronterà poi il vincente della sfida tra il Nikoloz Basilashvili (n.4) ed Hanlei Lu.