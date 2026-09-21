Milos Raonic, dal tennis alla finanza: la nuova vita dell’ex n°3 del mondo

Una volta appesa la racchetta al chiodo è entrato nel mondo della finanza. Stiamo parlando di Milos Raonic, ex tennista professionista canadese ed ex n°3 del mondo. Il 35enne nordamericano, nato a Podgorica, in Montenegro, si è ritirato dal circuito internazionale nel gennaio 2026 e ha deciso di abbandonare del tutto il mondo del tennis, contrariamente a come fanno molti suoi colleghi al termine della carriera.

Raonic adesso lavora per Goldman Sachs, una delle più grandi banche del mondo con sede a New York. Lavora come XIG Private Equity e si occupa di investimenti. A confermarlo è lui stesso nel su profilo LinkedIn, dove si legge che la sua nuova avventura professionale è iniziata a gennaio, proprio dopo aver annunciato il ritiro come atleta.

Milos Raonic, Toronto, Canada, 6 agosto 2018 (Mark Blinch/The Canadian Press via AP)

Raonic: “Mi ritiro dal tennis ma non ho intenzione di rallentare”

“Mi ritiro dal tennis. È un momento che sai che prima o poi arriverà, ma in qualche modo non ti senti mai pronto ad affrontarlo. Questo è il momento in cui mi sento più pronto che mai. Il tennis è stato la mia passione e la mia ossessione per gran parte della mia vita”, si legge nel profilo LinkedIn.

“E adesso? Non ho intenzione di rallentare. C’è ancora tanta vita da vivere, e sono motivato e affamato di successi quanto lo ero nel 2011, quando ho sfondato nel circuito professionistico. Metterò lo stesso impegno e la stessa intensità nella mia prossima avventura. Se riuscirò a perseguire la stessa eccellenza che ho cercato nel tennis, cercando semplicemente di migliorare ogni giorno, vedremo dove mi porterà”.

La carriera di Milos Raonic

Raonic è diventato un tennista professionista nel 2008, a 18 anni. Grazie ai suoi 196 cm, il servizio era il suo colpo migliore (8445 aces in carriera) e per questo si era aggiudicato il soprannome di “The Missile”, “Il Missile”, vista la potenza e la precisione che riusciva a imprimere alla battuta. Ex n°3 della classifica mondiale, ha vinto otto titoli Atp e disputato 15 finali tra cui quella a Wimbledon nel 2016. In 18 anni di attività nel circuito ha raccolto un montepremi di oltre 20.000.000 di dollari e un bilancio di 383 vittorie a fronte di 184 sconfitte.

Anche Gaël Monfils nel mondo della finanza

Eppure il canadese non è l’unico ad aver deciso di intraprendere questo percorso. Anche il francese Gaël Monfils ha confessato che, a fine stagione, dopo aver lasciato il tennis, inizierà a lavorare nella finanza. “Il prossimo anno si aprirà un nuovo capitolo. Lavorerò nella finanza”, aveva detto il 40enne di Parigi in conferenza stampa agli Us Open. “Ho già firmato per lavorare nel settore della gestione patrimoniale in una compagnia svizzera. Quindi il mio prossimo capitolo sarà più in ufficio. Ma continuerò sempre a seguire il tennis perché amo questo sport, mia moglie gioca”.