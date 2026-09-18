Griekspoor attacca Zverev: “Faccio fatica a guardarlo. La finale Us Open? Mediocre”

Tallon Griekspoor critico nei confronti di Alexander Zverev e Ben Shelton, i due tennisti che si sono contesi il titolo degli Us Open 2026, finale andata in scena il 13 settembre scorso a New York e vinta in quattro set dal tedesco. “Ho trovato la partita davvero mediocre. Shelton ha giocato in modo molto approssimativo, regalando due o tre punti a game. Si vede l’effetto che ha su un giocatore la sua prima finale del Grande Slam. Zverev non è stato eccezionale, ma ha servito davvero bene”, ha detto l’olandese, n°55 del mondo, in un’intervista al De Telegraaf.

Ben Shelton e Alexander Zverev, New York, 13 settembre 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Griekspoor: “Faccio fatica a guardare Zverev”

Griekspoor ha puntato il dito soprattutto contro il 29enne di Amburgo: “C’erano altri sport in programma e faccio semplicemente fatica a guardare Zverev. Soprattutto in questo torneo, dove faceva rimbalzare la palla 400 volte prima di ogni servizio. Era davvero esagerato, ma mi ha aiutato. Forse dovrei farlo anch’io”.

Inoltre per lui Sascha non è allo stesso livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e non rappresenta una minaccia per nessuno dei due: “Assolutamente no. Non mi passa nemmeno per la testa. Spero che entrambi tornino al massimo livello molto presto. Ma se quei due dovessero venire a mancare durante un torneo, Zverev è sempre quello che si fa avanti. Non mi sorprenderebbe affatto se finisse con quattro o cinque tornei del Grande Slam”, ha detto ancora al De Telegraaf.

Griekspoor: “Alcaraz avrebbe dovuto battere Shelton ai quarti”

Il 30enne di Haarlem non si è risparmiato anche con il tennista statunitense, nuovo n°4 della classifica Atp: “Alcaraz avrebbe dovuto batterlo nei quarti di finale, ma ha giocato un tie-break da incubo nel quinto set. Poi Alcaraz è uscito dal campo sorridendo. Ho l’impressione che questo abbia mostrato quali fossero le sue aspettative. Alcaraz non ha iniziato il torneo al massimo della forma. Penso che lui e il suo team fossero già contenti di questo risultato”, ha detto ancora Tallon, eliminato proprio da Ben al primo turno degli Us Open 2026 per 6-1 1-6 6-7 2-6.

Tallon Griekspoor e Ben Shelton, New York, 31 agosto 2026 (AP Photo/Adam Hunger)

Il chiarimento sui social

Le sue dichiarazioni, in breve tempo, hanno sollevato un polverone. Per questo Griekspoor ha deciso di intervenire di persona sui social per chiarire la sua posizione. “Normalmente, non reagisco qui, ma questa cosa sta sfuggendo di mano. Ho appena detto che era dura da guardare per via del rimbalzo infinito. Solo elogi per Sacha per tutto quello che ha fatto quest’anno!”, ha scritto su X nel tentativo di placare le polemiche.

