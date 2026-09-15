Jannik Sinner si allena a Montecarlo, quando rientra

L’azzurro si sta riprendendo da una tendinopatia al ginocchio destro, che lo aveva fermato il 13 luglio scorso

Altro segnale positivo sul pieno recupero di Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo le settimane trascorse al J Medical di Torino per curare una tendinopatia al ginocchio destro che lo aveva fermato il 13 luglio, il giorno dopo il secondo titolo conquistato a Wimbledon, è tornato ad allenarsi a Montecarlo condividendo il campo con il giovane tennista francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center dell’ex allenatore di Jannik, Riccardo Piatti.

“Una sessione di allenamento speciale per Hugo Jathiere al fianco di Jannik Sinner. È stato un vero piacere rivedere Jannik in campo e condividere questo momento con lui. Un grande ringraziamento a Stephane Gloaguen per aver organizzato la sessione. A presto, Jannik”, si legge nel post pubblicato sul profilo social dell’accademia.

Quando rientra Sinner

Il tennista azzurro, ancora n°1 del mondo, sta preparando il ritorno nel circuito all’Atp 500 di Pechino. Al torneo, al via il 30 settembre, sono iscritti anche Alexander Zverev e Novak Djokovic. Mentre Carlos Alcaraz parteciperà all’Atp 500 di Tokyo, che si svolge in contemporanea.

Il duello in classifica con Zverev

La stagione asiatica segna l’inizio di una fase delicata. Sinner è iscritto anche al Masters 1000 di Shanghai, il primo torneo in cui Zverev avrà l’occasione di superarlo in classifica. Il tedesco, dopo il secondo trionfo Slam in stagione e in carriera allo Us Open 2026, è già n°1 nella Race (la classifica basata sui migliori risultati del 2026) con 700 punti di vantaggio su Jannik. Ma il ranking Atp (che si basa sui migliori risultati ottenuti nelle ultime 52 settimane) vede il 25enne di Sesto Pusteria ancora in vetta con 1.810 punti di vantaggio rispetto al tedesco.

Tuttavia da qui alla fine dell’anno l’altoatesino dovrà mettere in conto la perdita di 3.550 punti, frutto delle vittorie alle Nitto Atp Finals (1.500 punti), al Masters 1000 di Parigi (1.000), agli Atp 500 di Pechino (500 punti) e Vienna (altri 500) e del secondo turno a Shanghai (50). Quindi, se dovesse confermare il calendario dello scorso anno, avrà l’occasione di aggiungere punti ai suoi attuali 11.500 solo a Shanghai. Nello stesso periodo del 2025, Zverev ne ha ottenuti 1.080.

Dopo Shanghai, il duello tra l’azzurro e il tedesco continuerà anche all’Erste Bank Open, l’Atp 500 di Vienna, dove i due potrebbero dar vita a una riedizione della finale del 2025 vinta da Jannik. Campione anche nel 2023, Sinner proverà a diventare il secondo giocatore a trionfare per tre volte nella capitale austriaca dopo Brian Gottfried, il campione più titolato con quattro successi all’attivo.

Il n°1 del mondo – che nel 2026 ha trionfato a Wimbledon e vinto tutti i primi cinque Masters 1000 della stagione, come nessuno aveva mai fatto prima, diventando agli Internazionali BNL d’Italia il secondo dopo Novak Djokovic a conquistare tutti i 1000 almeno una volta – ha in programma allenamenti quotidiani per tutta la settimana, in modo da verificare la tenuta del ginocchio in vista del ritorno in campo e del tour de force finale per resistere all’attacco di Zverev e chiudere la stagione in vetta alla classifica.