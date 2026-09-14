Home > Sport > Tennis > Classifica Atp, Sinner resta numero 1 al mondo: Zverev è secondo. L’altoatesino sarà all’Atp di Vienna

Con la vittoria agli Us Open, e dopo quella nel Roland Garros, Alexander Zverev diventa il numero uno nella Race, la classifica che tiene conto solo dell’andamento del 2026. Jannik Sinner resta, invece, il numero uno del mondo nel ranking Atp, seguito dallo stesso Zverev e da Carlos Alcaraz. Appena fuori dal podio Ben Shelton che scala cinque posizioni e si classifica quarto. Poi Felix Auger-Aliassime che perde un posto. Tra gli altri italiani Flavio Cobolli è l’unico in Top10 (è settimo).

Tra le donne Ribakina scavalca Sabalenka ed è al numero uno della Wta

In campo femminile la vittoria degli Us Open vale a Elena Ribakina il primo posto nella classifica Wta. La tennista kazaka scavalca, infatti, la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta nell’ultimo atto degli Us Open. Terza e quarta le americane Jessica Pegula e Coco Gauff, mentre la russa Mirra Andreeva chiude la Top5. Jasmine Paolini (20esima) è l’unica azzurra presente nel ranking Wta, guadagnando una posizione. Allargando alla top 100 ecco Elisabetta Cocciaretto, in 60esima posizione.

Sinner iscritto al torneo Atp 500 di Vienna

Jannik Sinner risulta iscritto all’Erste Bank Open di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1° novembre. Lo annuncia il sito ufficiale del torneo Atp 500 austriaco. Il numero 1 del mondo – tornato ad allenarsi sul campo a Montecarlo, superando la fase più critica del suo infortunio – ha completato un ciclo di terapie specifiche al J Medical di Torino per curare una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open e la parentesi dei Masters 1000 americano. A Vienna cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno alla Wiener Stadthalle e di realizzare la ‘tripletta’ (titolo conquistato anche nel 2023) nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna