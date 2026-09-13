Us Open 2026, Rybakina trionfa nel torneo femminile: è la nuova numero 1 del mondo

Elena Rybakina è la nuova campionessa dello Us Open 2026 femminile, ultimo Slam stagionale che si è concluso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York, trasmesso in chiaro su SuperTennis e SuperTennis Plus. In finale la 27enne di origini moscovite, n.2 del ranking e del seeding, ha battuto per 64 57 62, in due ore e 21 minuti di partita, Aryna Sabalenka, n.1 del mondo fino a lunedì, quando lascerà il trono proprio a Rybakina dopo 99 settimane consecutive in vetta (107 quelle complessive in carriera). Per Elena – premiata da Maria Sharapova, vincitrice a New York esattamente vent’anni fa – è il terzo trofeo Slam (su quattro finali disputate), dopo quelli vinti a Wimbledon nel 2022 battendo Jabeur e all’Australian Open a gennaio superando proprio Sabalenka, il 14esimo titolo in carriera. La kazaka è la terza tennista dal 2000 a vincere Aus Open e US Open nella stessa stagione, unendosi a Kerber (2016) e Sabalenka (2024).

Quest’anno Elena ha vinto 10 delle 15 sfide giocate contro top ten. Contro Aryna fondamentale è stato – come sempre – il rendimento al servizio, nonostante una prima un po’ “ballerina”: per la kazaka 12 ace – arriva a 411 il totale stagionale, record – e 5 doppi falli, il 47% di prime in campo ma con l’85% dei punti vinti oltre ad un 59% di punti conquistati anche con la seconda di servizio. Ha messo a referto 36 vincenti – sono 1.637 quelli in questo 2026, altro primato – contro 24 gratuiti, dei quali ben 13 commessi nel secondo set (32 contro 35 il bilancio di Sabalenka), ed ha chiuso conquistando complessivamente 103 punti contro i 90 della bielorussa.Rybakina è la terza giocatrice del Tour ad aver vinto tre titoli in questa stagione (Us Open, Australian Open ed il “500” di Stoccarda) insieme proprio a Sabalenka (il “500” di Brisbane ed i “1000” back-to-back di Indian Wells e Miami) e a Mirra Andreeva (i “500” di Adelaide e Linz, ed il Roland Garros).Si interrompe così a 19 partite l’imbattibilità di Sabalenka nel Major a stelle e strisce. Aryna ha pagato, come tante volte le è accaduto nelle finali importanti, la troppa emotività, tirando sempre a tutto braccio senza provare a fermarsi un attimo per respirare.Aveva iniziato questo 2026 in una condizione pazzesca che nei primi tre mesi le ha permesso di vincere 23 dei 24 match disputati, con l’unica sconfitta rimediata proprio da Rybakina nella finale di Melbourne. E le lacrime della 28enne di Minsk durante la premiazione la dicono tutta su quanto sia dolorosa per lei questa sconfitta