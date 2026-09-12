Home > Sport > Tennis > Us Open 2026, oggi la finale tra Sabalenka e Rybakina: orari, precedenti e dove vederla

Gli Us Open 2026, oggi 12 settembre, mettono in scena l’ultimo atto del torneo femminile tra Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo, ed Elena Rybakina, numero 2 del seeding. Il match è in programma alle 22 ora italiana. La 28enne bielorussa è la campionessa in carica a Flushing Meadows (dove ha vinto per due anni di fila nel 2024 e 2025) ed è a caccia del suo quinto titolo Slam. Per la 28enne di Mosca (naturalizzata kazaka), invece, la vittoria di New York rappresenterebbe il terzo titolo Slam della carriera, il primo agli Us Open. Inoltre consoliderebbe la sua scalata al vertice della classifica Wta che da lunedì la vedrà comunque vada al numero 1.

Current No. 1 vs the incoming No. 1.



For a US Open title 🏆 pic.twitter.com/srEEKJMepQ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Sabalenka-Rybakina, i precedenti

Sabalenka e Rybakina si sono affrontate ben 17 volte in carriera (tre in finale a un Major), con la fuoriclasse di Minsk che conduce il bilancio con 10 vittorie a sette: l’ultima in semifinale al Masters 1000 di Miami 2026 per 6-4 6-3. Ma Elena si è imposta a gennaio scorso in finale agli Australian Open, per 4-6 6-4 4-6.

Le due non si sono mai incontrate a New York. Dal 1988, è solo la seconda volta che due giocatrici si incrociano in finale sia a Melbourne che a New York nella stessa stagione: nel 1994 toccò a Steffi Graf e Arantxa Sánchez Vicario.

Sabalenka-Rybakina in tv e in streaming

La finale degli Us Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è in programma alle 22 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.