Us Open 2026, Ben Shelton vola in finale: battuto Tiafoe. Affronterà Zverev

Sarà tra Alex Zverev e Ben Shelton la finale maschile degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Nella prima semifinale il tedesco, numero 1 del seeding, ha sconfitto in tre set il russo Karen Khachanov con i parziali di 6-3, 7-6, 7-6 in poco meno di tre ore di gioco. Zverev, alla seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem, è alla terza finale Major della stagione, dopo il trionfo al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner. Nella seconda semifinale Shelton ha domato Frances Tiafoe vincendo in rimonta il derby statunitense in quattro set. 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 i parziali in favore del 23enne di Atlanta, che nei quarti aveva eliminato Carlos Alcaraz. La finale tra Zverev e Shelton è in programma domani sera alle 20 ora italiana.