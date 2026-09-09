Us Open 2026, Shelton elimina Alcaraz e va in semifinale

Ben Shelton vince una partita tiratissima contro Carlos Alcaraz e si qualifica per la semifinale degli Us Open 2026. Lo statunitense, n°9 del mondo, ha superato lo spagnolo (n°3 Atp) in cinque set con il punteggio di 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6. Il match, durato quattro ore e 28 minuti, è terminato alle 3 del mattino (ora di New York) davanti a un Arthur Ashe Stadium gremito. Per il 23enne di Atlanta si tratta della vittoria più importante della carriera, la prima contro un top 3 e la prima contro il campione di El Palmar. In semifinale (la seconda dopo quella del 2023) giocherà contro il connazionale Frances Tiafoe, anche lui uscito vincitore dopo una lunga battaglia contro Alex Michelsen.

Tie-break decisivo

La partita è stata decisa al tie-break del quinto set, conquistato da Shelton 10-7. Sostenuto dal pubblico di casa, il tennista della Georgia ha avuto la meglio contro un buon Alcaraz, rientrato a Flushing Meadows dopo circa quattro mesi di stop a causa di un brutto infortunio al polso destro. Il campione uscente degli Us Open, nonostante la lunga pausa, è stato capace di raggiungere i quarti di finale del Major americano mostrando il suo solito tennis spettacolare e facendo divertire gli spettatori. Di fronte a lui, però, è scesa in campo la miglior versione di Ben Shelton: solido, potente, preciso e concentrato nei momenti più delicati del match.

Carlos Alcaraz, New York, 9 settembre 2026 (AP Photo/Heather Khalifa)

I numeri di Shelton nel match contro Alcaraz

7 ace

2 doppi falli

66% di prime di servizio in campo

70% di punti vinti con la prima di servizio

57% di punti vinti con la seconda di servizio

31% di break point vinti

38% di punti vinti in risposta

34 vincenti

35 errori non forzati

169 punti vinti

Chi saranno i prossimi semifinalisti

Tra oggi e domani si conosceranno anche gli altri due semifinalisti. Occhi puntati sull’incontro tra il belga Alexander Blockx (n°34) e il russo Karen Khachanov (n°50), in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 20.00, e quello tra il tedesco Alexander Zverev (n°2) e l’olandese Botic van de Zandschulp (n°70), in campo nella notte italiana all’1.30.