Us Open 2026, il programma di oggi: partite e orari dei quarti di finale

Gli US Open 2026 entrano nelle fasi decisive. Dopo la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, sconfitto al quinto set da Ben Shelton, oggi, mercoledì 9 settembre, si completa il quadro dei quarti di finale con gli ultimi match che assegneranno i posti disponibili per le semifinali dell’ultimo Slam della stagione. Grande attesa sia per il tabellone maschile sia per quello femminile, mentre l’Italia torna protagonista nel doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

US Open, il programma dei quarti di finale maschili

Nel tabellone maschile scende in campo il numero 1 del seeding, Sascha Zverev, che parte favorito contro l’olandese Botic Van der Zandschulp. L’altro quarto di finale mette di fronte il russo Karen Khachanov e il belga Blockx, in una sfida che vale l’accesso alle semifinali di New York. Dopo una prima giornata di quarti particolarmente combattuta, con incontri equilibrati e decisi su pochi punti sia nel torneo maschile sia in quello femminile, l’obiettivo è completare il quadro delle semifinali. Nella parte bassa del tabellone ci sarà infatti la sfida tutta statunitense tra Ben Shelton e Frances Tiafoe che si è imposto in rimonta dopo 5 ore sul connazionale Alex Michelsen.

Gauff-Andreeva, sfida generazionale nel tabellone femminile

Grande interesse anche per il torneo femminile, dove i riflettori saranno puntati sulla sfida tra Coco Gauff e Mirra Andreeva. Attenzione anche a Elena Rybakina, impegnata contro la cinese Zheng. Per la tennista kazaka il match ha un significato particolare: in caso di vittoria, Rybakina sarà aritmeticamente la nuova numero 1 del mondo.

Bolelli-Vavassori, l’Italia sogna la semifinale nel doppio

Non manca l’attesa per gli azzurri nel doppio maschile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero 4, hanno superato gli ottavi di finale contro Krajicek/Mektic al termine di una battaglia durata oltre tre ore.Per la coppia italiana si tratta della prima qualificazione ai quarti di finale degli US Open. Bolelli e Vavassori affronteranno i numeri 5 del seeding, Christian Harrison e Neal Skupski, addirittura come secondo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, con inizio previsto intorno alle 22.00 locali, ovvero verso le 4.00 di notte in Italia.

Gli azzurri partono anche con il vantaggio dei precedenti: hanno vinto entrambe le sfide disputate contro Harrison e Skupski nel 2026, entrambe a livello Masters 1000, prima a Miami e poi a Roma. In palio c’è una preziosa semifinale nell’ultimo torneo del Grande Slam della stagione.

Il programma di oggi

Q. ZHENG (Chn) – RYBAKINA (Kaz) ore 17.30

ANDREEVA – GAUFF (Usa) a seguire

KHACHANOV – BLOCKX (Bel) non prima delle 20

ZVEREV (Ger) – V.DE ZANDSCHULP (Ned) ore 1.30

Dove vedere gli US Open 2026 in tv e streaming

Gli US Open sono l’unico torneo del Grande Slam trasmesso anche in chiaro in Italia. I diritti sono infatti di SuperTennis, la televisione della Federazione Italiana Tennis e Padel, con simulcast su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. I principali incontri sono quindi disponibili in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 di Sky. Per seguire invece tutti i campi e tutti gli incontri del torneo è disponibile lo streaming di SuperTennis.

Con le semifinali sempre più vicine, New York si prepara dunque a vivere una nuova giornata decisiva: tra la corsa alla finale, la sfida per il numero 1 del mondo e le ambizioni della coppia Bolelli-Vavassori, gli US Open entrano nel vivo.