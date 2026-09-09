Us Open 2026, Carlos Alcaraz sconfitto da Ben Shelton ai quarti di finale. Le foto più belle del match

Termina a sorpresa ai quarti di finale l’avventura di Carlos Alcaraz agli Us Open 2026. Il tennista spagnolo, al rientro dopo l’infortunio al polso che lo ha tenuto ai box dal mese di aprile, è stato battuto al termine di un’autentica maratona durata 4 ore e 31 minuti da Ben Shelton. 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(8). In semifinale l’americano sfiderà in un derby a stelle e strisce Frances Tiafoe.