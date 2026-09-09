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mercoledì 9 settembre 2026

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Us Open 2026, Carlos Alcaraz sconfitto da Ben Shelton ai quarti di finale. Le foto più belle del match

Us Open 2026, Carlos Alcaraz sconfitto da Ben Shelton ai quarti di finale. Le foto più belle del match
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Heather Khalifa)
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Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York.( AP Photo/Heather Khalifa)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Adam Hunger)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York(AP Photo/Heather Khalifa)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Adam Hunger)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Adam Hunger)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Adam Hunger)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo statunitense Ben Shelton festeggia dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo statunitense Ben Shelton (a destra) riceve le congratulazioni dello spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver vinto il match dei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Lo statunitense Ben Shelton (a destra) riceve le congratulazioni dello spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver vinto il match dei quarti di finale degli US Open di tennis, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Adam Hunger)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz durante i quarti di finale degli US Open di tennis contro Ben Shelton, mercoledì 9 settembre 2026, a New York. (AP Photo/Adam Hunger)

Termina a sorpresa ai quarti di finale l’avventura di Carlos Alcaraz agli Us Open 2026. Il tennista spagnolo, al rientro dopo l’infortunio al polso che lo ha tenuto ai box dal mese di aprile, è stato battuto al termine di un’autentica maratona durata 4 ore e 31 minuti da Ben Shelton. 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(8). In semifinale l’americano sfiderà in un derby a stelle e strisce Frances Tiafoe.

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