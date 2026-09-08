Us Open 2026, Darderi ko contro Zverev: non ci sono più italiani in corsa

Finisce negli ottavi di finale lo US Open 2026 di Luciano Darderi. L’azzurro deve arrendersi al tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1, che si impone in tre set con il punteggio di il 6-2, 6-2, 7-6(3). Termina così il percorso di ‘Luli’, che ha comunque eguagliato il suo miglior risultato in uno Slam, e alla presenza di italiani in singolare a Flushing Meadows.

Another night, another Zverev win! pic.twitter.com/BcHTHcGMoR — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Zverev, primo giocatore con 50 partite vinte nel circuito ATP nel 2026, per la prima volta è arrivato ai quarti di finale in tutti gli Slam in stagione. Giocherà il suo quinto allo US Open contro l’olandese Botic Van de Zandschulp che ha finito per battere per 3-6, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 il francese Arthur Gea dopo aver salvato un match point sul 6-5 del tie break del terzo set con Gea ai servizio.Per la prima volta in questo 2026, invece, nessun giocatore italiano ha raggiunto i quarti di finale.

Darderi: “Perdere con giocatori forti fa crescere”

“Penso sia stata una buona trasferta: tanti punti, tante partite giocate. Ho perso con giocatori forti, e sono convinto di avere ancora tanto da migliorare. E’ stata la mia seconda volta negli ottavi di finale di uno Slam sul cemento: una volta ho perso con Sinner, una con Zverev e l’anno scorso con Alcaraz. Quando sono arrivato in fondo ho perso con i primi tre giocatori del mondo, c’è poco da dire ma sono queste le partite che ti fanno crescere”. Così Luciano Darderi commenta la sconfitta contro Alexander Zverev negli ottavi di finale degli Us Open. “Lui è stato bravo; ha giocato una grande partita e ha sempre servito bene – ha detto Darderi analizzando il match -. Io invece ero un po’ teso: era la prima volta che giocavo di sera, in un palcoscenico diverso, tanta gente in movimento e non sono riuscito a giocare sciolto”.Infine l’azzurro ha parlato degli impegni futuri. “Tokyo sarà il mio prossimo evento – ha detto Darderi -. Prenderò qualche giorno di riposo per ritrovare la concentrazione e tornare al massimo, poi ripartirò con il lavoro. Questo stop mi farà bene anche mentalmente, perché la trasferta americana è stata lunga. Penso a fare il massimo nei tornei da qui a fine anno perché ho pochi punti da difendere e tanti obiettivi ancora da raggiungere”.

Zverev: “Darderi mi ha reso la vita difficile”

“Credo che il mio livello sia stato molto costante. Semplicemente, nel terzo set Luciano ha iniziato a giocare in maniera incredibile. Raramente ho visto qualcuno colpire la palla così forte e riuscire a farlo con continuità per un intero set. Bisogna dargliene merito, mi ha reso la vita molto difficile. Penso che abbia giocato un terzo set quasi perfetto e io sono comunque riuscito a vincerlo: per me è un segnale fantastico. Sono felice di essere nei quarti di finale e di giocare in questo modo”. Così Alexander Zverev rende merito a Luciano Darderi dopo la vittoria negli ottavi di finale degli Us Open. Il torneo di Zverev, fin qui, aveva trovato difficoltà impreviste. Ma adesso la fiducia sta crescendo. “Dopo dieci ore trascorse in campo nei primi due turni, forse ho semplicemente trovato un po’ meglio il mio ritmo. È sicuramente utile, perché il livello delle prime due partite non era stato affatto eccezionale, soprattutto nel secondo turno. Rispetto a quei primi due incontri, il mio livello sta crescendo e naturalmente era questo l’obiettivo. Sono molto contento dei miglioramenti e sento di essere nella direzione giusta”, ha aggiunto il tedesco.