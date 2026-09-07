Us Open 2026, Shelton ai quarti contro Alcaraz: momento d’oro per il tennis americano

Sono 10 gli atleti statunitensi arrivati agli ottavi di finale a New York, cinque nel tabellone di singolare maschile e cinque in quello di singolare femminile

Ben Shelton si regala Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli Us Open 2026. Il tennista statunitense, n°9 del mondo, martedì sfiderà il campione spagnolo (n°3 Atp) grazie alla vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas (n°53) per 6-2 6-3 6-4 in un’ora e 52 minuti. Il fuoriclasse di El Palmar, invece, ha superato Tommy Paul (n°21) con il punteggio di 6-4 6-3 6-4 dopo due ore e 20 minuti di gioco.

5 tennisti Usa agli ottavi

Flushing Meadows quest’anno si sta rivelando terra di fortuna soprattutto per gli statunitensi: cinque, infatti, sono arrivati agli ottavi di finale e tre si sono già qualificati per i quarti. Occhi puntati sul derby a stelle e strisce tra Frances Tiafoe (n°12) e Alex Michelsen (n°46). Il 28enne del Maryland ha battuto il russo Daniil Medvedev (n°8) per 7-6 6-4 7-6 mentre il 22enne della California (per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam) ha eliminato Tomas Etcheverry (n°32) con il punteggio di 7-6 6-4 6-4. A caccia dei quarti c’è anche Learner Tien, 20 anni, n°15 del mondo. Questa sera, sul Louis Armstrong Stadium, se la vedrà con il russo Karen Khachanov (n°50).

5 tenniste Usa agli ottavi

Sorride anche il tennis femminile americano con cinque atlete agli ottavi di finale degli Us Open 2026: Taylor Townsend (n°96), Jessica Pegula (n°3), Emma Navarro (n°27), Iva Jovic (n°14) e Coco Gauff (n°4). Queste ultime due si dovranno sfidare per aggiudicarsi un posto ai quarti di finale, mentre un altro derby in programma è quello tra Pegula e Navarro, match che mette in palio l’accesso alla prima semifinale del tabellone.