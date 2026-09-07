Us Open 2026, oggi Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Luciano Darderi, unico italiano rimasto in gara agli Us Open 2026, questa notte sfida Alexander Zverev per un posto ai quarti di finale. L’azzurro scenderà in campo non prima delle 2 di notte (ora italiana) contro il n°2 del mondo e n°1 del tabellone.

Una sfida difficile ma non impossibile per il 24enne di Villa Gesell, solido nei primi turni disputati a Flushing Meadows ma obbligato ad alzare il livello di fronte a un avversario come Zverev. Il tedesco, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con più stanchezza nelle gambe, dopo aver vinto due partite di fila al quinto set (contro Lorenzo Sonego e Quentin Halys). E’ andato meglio il terzo turno, superato agevolmente in tre set contro Alejandro Tabilo.

Darderi-Zverev, i precedenti

Darderi e Zverev si sono affrontati due volte in passato e il bilancio è di una vittoria per parte. L’azzurro ha conquistato l’ultimo incontro, quest’anno, agli ottavi del Masters 1000 di Roma per 1-6 7-6 6-0 mentre il 29enne di Amburgo ha avuto la meglio, nel 2024, sempre sulla terra rossa della Capitale, per 7-6 6-2 al terzo turno.

Il possibile avversario ai quarti di finale

In caso di vittoria, Luciano ai quarti di finale potrebbe trovare uno tra il francese Arthur Gea (n°87 Atp) e l’olandese Botic van de Zandschulp (n°70). L’approdo in tabellone tra i migliori otto gli garantirebbe un premio in denaro di 780.000 dollari.

Se invece ci proiettiamo fino alla semifinale, sul cammino di Darderi potrebbero esserci Karen Khachanov, Learner Tien, Francisco Cerundolo e Alexander Blockx (che ha eliminato Flavio Cobolli)

Dove vedere gli Us Open 2026 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2026 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.