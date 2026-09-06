Us Open 2026, Darderi batte Sweeny e vola agli ottavi

Luciano Darderi conquista per la prima volta gli ottavi di finale degli US Open. L’italoargentino supera l’australiano Dane Sweeny in tre set e si regala la sfida contro il numero 1 del seeding, Sascha Zverev.

Luciano Darderi continua la sua corsa agli US Open e centra per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a New York. La testa di serie numero 21 del torneo ha superato senza particolari difficoltà la wild card australiana Dane Sweeny, numero 123 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3.

Una prestazione solida e convincente quella del 23enne italoargentino, capace di controllare la partita dall’inizio alla fine e di concedere poco al proprio avversario. Darderi ha imposto il proprio ritmo, gestendo con attenzione i momenti chiave e chiudendo l’incontro in tre set.

Darderi, primo ottavo di finale agli US Open

Per Darderi si tratta del primo ottavo di finale agli US Open e del secondo ottavo di finale raggiunto in carriera in un torneo del Grande Slam. Il precedente risale agli Australian Open di quest’anno, dove l’italoargentino era già riuscito a spingersi tra i migliori 16.

Il successo contro Sweeny assume inoltre un valore particolare considerando il percorso dell’australiano nel torneo. Al secondo turno, infatti, la wild card aveva eliminato Lorenzo Musetti, uno degli italiani più attesi nel tabellone di New York.

Darderi è così diventato l’unico italiano ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open, dopo l’eliminazione di Flavio Cobolli, sconfitto da Blockx.

Agli ottavi la sfida contro Sascha Zverev

Ad attendere Darderi al prossimo turno ci sarà un ostacolo di altissimo livello: Sascha Zverev, numero 1 del seeding e tra i principali favoriti per la vittoria finale agli US Open.

La sfida rappresenterà un banco di prova importante per l’italoargentino, che arriva agli ottavi di finale con grande fiducia dopo aver superato Sweeny in maniera convincente. Darderi proverà ora a sorprendere anche il numero 1 del seeding e a prolungare il suo percorso nel torneo di New York.