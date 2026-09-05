Us Open 2026, oggi Cobolli e Darderi in campo per il terzo turno: orario e dove vederli in tv

Agli Us Open 2026 oggi si conclude il terzo turno, con Flavio Cobolli e Luciano Darderi impegnati nei rispettivi march contro Alexander Blockx e Dane Sweeny, wild card australiana. Il tennista romano, reduce dai successi contro Comesana e Schookate, affronta il belga n.34 al mondo, con un bilancio dei precedenti in parità: su due incontri, i due tennisti si sono equamente divisi la posta. Uno solo precedente, invece, tra Darderi e Sweeny, numero 123 al mondo che ha eliminato Lorenzo Musetti al secondo turno, con la vittoria di Darderi agli Australian Open 2023. Ieri la vittoria di Alcaraz su Wu, conquistando la qualificazione agli ottavi.

In for a treat on Sunday! pic.twitter.com/bvNSbodIFp — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Il programma degli italiani oggi

Cobolli-Blockx alle 18.30

Darderi-Sweeny alle 20

Dove vedere gli Us Open 2026 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2026 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.