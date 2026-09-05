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sabato 5 settembre 2026

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Us Open 2026, Cobolli eliminato: Blockx vince in quattro set

Us Open 2026, Cobolli eliminato: Blockx vince in quattro set
Flavio Cobolli, New York, 5 settembre 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
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Il 21enne belga ha vinto con il punteggio di 6-7 6-3 6-0 6-3

Flavio Cobolli fuori dagli Us Open 2026. Il tennista azzurro, n°6 del mondo e testa di serie n°5 del tabellone, è stato sconfitto al terzo turno dal belga Alexander Blockx (n°34 Atp) con il punteggio di 6-7 6-3 6-0 6-3, in poco meno di tre ore di gioco. Agli ottavi il 21enne di Anversa se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo (n°25), che ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz (n°10).

Il percorso di Cobolli agli Us Open 2026

  • Primo turno, vittoria contro Francisco Comesaña 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4
  • Secondo turno, vittoria contro Tristan Schoolkate 3-6 6-3 6-4 7-5
  • Terzo turno, sconfitta contro Alexander Blockx 7-6 3-6 0-6 3-6
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