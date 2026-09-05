Us Open 2026, Cobolli eliminato: Blockx vince in quattro set

Il 21enne belga ha vinto con il punteggio di 6-7 6-3 6-0 6-3

Flavio Cobolli fuori dagli Us Open 2026. Il tennista azzurro, n°6 del mondo e testa di serie n°5 del tabellone, è stato sconfitto al terzo turno dal belga Alexander Blockx (n°34 Atp) con il punteggio di 6-7 6-3 6-0 6-3, in poco meno di tre ore di gioco. Agli ottavi il 21enne di Anversa se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo (n°25), che ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz (n°10).

One swing and it's done! 🔥



Alexander Blockx takes out No. 5 seed Cobolli 6-7(4), 6-3, 6-0, 6-3. pic.twitter.com/4dSFkrvXs2 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Il percorso di Cobolli agli Us Open 2026