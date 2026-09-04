Us Open 2026, Zverev elimina Halys in 5 set e va al terzo turno

Alexander Zverev batte Quentin Halys e si qualifica al terzo turno degli Us Open 2026. Il tedesco, n°2 del mondo e testa di serie n°1 (complice l’assenza di Jannik Sinner), ha sconfitto il francese (n°52 Atp) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3. Per il 29enne di Amburgo si tratta del secondo match di fila vinto in cinque set, dopo il primo turno contro l’azzurro Lorenzo Sonego (sconfitto per 6-4 3-6 6-7 7-5 6-4). Il prossimo appuntamento è con il cileno Alejandro Tabilo (n°28) e in caso di approdo agli ottavi di finale potrebbe affrontare un altro italiano, Luciano Darderi (n°22). Il 22enne di Villa Gesell, però, prima deve vedersela con l’australiano Dane Sweeny (n°123) che ha eliminato Lorenzo Musetti (n°14).

I risultati della notte agli Us Open 2026

Zverev batte Halys 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3

batte Halys 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3 Zheng batte Yunchaokete 6-3 2-6 6-2 6-3

batte Yunchaokete 6-3 2-6 6-2 6-3 Tien batte Monfils 6-3 6-4 6-3

batte Monfils 6-3 6-4 6-3 Géa batte Svajda 5-7 6-3 6-2 6-2

batte Svajda 5-7 6-3 6-2 6-2 Bergs batte de Jong 7-5 1-6 6-2 7-6

batte de Jong 7-5 1-6 6-2 7-6 Van de Zandschulp batte de Minaur 6-4 7-5 6-2

Monfils perde e saluta gli Slam, New York lo omaggia

Nella notte ha giocato anche Gaël Monfils, sconfitto dallo statunitense Learner Tien per 6-3 6-4 6-3. Per il 40enne francese è stato l’ultimo torneo Slam della sua carriera, dato che ha in programma di ritirarsi a fine anno. “C’era un’atmosfera incredibile. Un’energia pazzesca in campo. È stato davvero bello. Vuoi sempre dare qualcosa in più, sai, vuoi rimanere un po’ di più. Ho dato il massimo”, ha commentato Monfils. I tifosi allo stadio Louis Armstrong hanno intonato cori e gli hanno tributato una standing ovation dopo che il suo ultimo colpo è finito in rete.

Prima di preparare la borsa, il francese ha salutato il pubblico, poi ha guardato sul maxischermo un montaggio dei momenti salienti del suo percorso agli US Open, ha ricevuto un poster commemorativo dagli organizzatori del torneo e ha sentito il suo nome risuonare per l’ultima volta sul campo di New York. “È stato un lungo viaggio”, ha detto il tennista parigino, definendo il suo pubblico il secondo migliore dopo quello del Roland Garros. “È stato un onore assoluto giocare per tutti questi anni davanti a voi. Ho dato il massimo, ho cercato di giocare un tennis di alto livello ma anche di offrirvi un grande spettacolo, e voi mi avete dimostrato un affetto incredibile, quindi non lo dimenticherò mai”.