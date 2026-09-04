Us Open 2026, Alcaraz in campo oggi: contro chi gioca, precedenti, orario e dove vederlo

Carlos Alcaraz scende in campo oggi, venerdì 4 settembre, per il terzo turno degli Us Open 2026. Lo spagnolo, n°3 del mondo e n°2 del tabellone, sfida il cinese Wu Yibing (n°113 Atp), arrivato per la seconda volta al terzo turno di un torneo Slam dopo aver eliminato due australiani: Adam Walton e James Duckworth.

Carlos Alcaraz-Wu Yibing, i precedenti

I due si sono affrontati una volta in passato, al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai nel 2024. In quella occasione il fuoriclasse di El Palmar vinse in due set per 7-6 6-3.

In caso di vittoria sull’Arthur Ashe Stadium, Alcaraz (che parte favorito) agli ottavi di finale potrebbe trovare uno tra il kazako Alexander Bublik (n°16) e lo statunitense Tommy Paul (n°21). Ai quarti, invece, possibile scontro con un altro americano, Ben Shelton (n°9).

Il percorso di Alcaraz agli Us Open 2026

Primo turno, vittoria contro Safiullin 6-4 6-4 6-4

Secondo turno, vittoria contro Faria 4-6 6-0 6-3 6-2

Terzo turno, contro Wu Yibing non prima delle ore 19.00

Dove vedere lo Us Open 2026 in tv e in streaming

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