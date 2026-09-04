Thea Frodin agli Us Open 2026, chi è la tennista che a 12 anni fece un film con Will Smith

Si chiama Thea Frodin, ha 17 anni e, oltre a essere una tennista professionista, qualche anno fa ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema prendendo parte a un film con Will Smith. L’atleta statunitense a 12 anni ha fatto da controfigura all’attrice che ha interpretato una giovane Serena Williams in “King Richard”, pellicola diretta da Reinaldo Marcus Green e uscita nelle sale italiane il 13 gennaio 2022.
La 17enne quest’anno ha giocato per la prima volta in carriera gli Us Open – Slam che Serena ha vinto ben otto volte (sei in singolare e due in doppio) – venendo sconfitta al primo turno dalla n°2 del mondo, la kazaka Elena Rybakina, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto.
“È un sogno che si avvera e sarò per sempre grata per opportunità come questa. Non vedo l’ora di tornare per viverne altre”, ha scritto la tennista americana in un post su Instagram.
I numeri di Thea Frodin
Frodin, classe 2008 e n°585 Wta, si sta affacciando al mondo professionistico. Quest’anno ha disputato i tornei junior di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, raggiungendo la semifinale a Melbourne e gli ottavi a Londra. In primavera ha preso parte anche alle qualificazioni del Miami Open. Nel 2026 ha registrato 18 vittorie e 10 sconfitte, a fronte di un prize money di 16.917 dollari.