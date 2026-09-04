Home > Sport > Tennis > Thea Frodin agli Us Open 2026, chi è la tennista che a 12 anni fece un film con Will Smith

Ha fatto da controfigura all’attrice che ha interpretato una giovane Serena Williams in “King Richard”

Si chiama Thea Frodin, ha 17 anni e, oltre a essere una tennista professionista, qualche anno fa ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema prendendo parte a un film con Will Smith. L’atleta statunitense a 12 anni ha fatto da controfigura all’attrice che ha interpretato una giovane Serena Williams in “King Richard”, pellicola diretta da Reinaldo Marcus Green e uscita nelle sale italiane il 13 gennaio 2022.

La 17enne quest’anno ha giocato per la prima volta in carriera gli Us Open – Slam che Serena ha vinto ben otto volte (sei in singolare e due in doppio) – venendo sconfitta al primo turno dalla n°2 del mondo, la kazaka Elena Rybakina, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto.

“È un sogno che si avvera e sarò per sempre grata per opportunità come questa. Non vedo l’ora di tornare per viverne altre”, ha scritto la tennista americana in un post su Instagram.

I numeri di Thea Frodin

Frodin, classe 2008 e n°585 Wta, si sta affacciando al mondo professionistico. Quest’anno ha disputato i tornei junior di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, raggiungendo la semifinale a Melbourne e gli ottavi a Londra. In primavera ha preso parte anche alle qualificazioni del Miami Open. Nel 2026 ha registrato 18 vittorie e 10 sconfitte, a fronte di un prize money di 16.917 dollari.