Kyrgios positivo alla cocaina, solo un mese di squalifica: ecco perché

Nick Kyrgios ha accettato una sospensione di un mese dall’International tennis integrity association (Itia) per essere risultato positivo alla cocaina durante un torneo Atp a Maiorca, in Spagna, a giugno, come annunciato dall’organizzazione.

Il 31enne australiano era stato sospeso provvisoriamente dal 4 agosto, e la notizia è stata resa pubblica poco più di due settimane dopo. L’Itia ha dichiarato in un comunicato che Kyrgios ha ammesso agli inquirenti di aver fatto uso di cocaina in un contesto sociale nel corso di una serata prima del torneo di Maiorca e, dopo essersi consultato con un esperto dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada), ha riconosciuto che il consumo era avvenuto al di fuori delle competizioni.

Nick Kyrgios, Tokyo, Giappone, 7 ottobre 2022 (AP Photo/Shuji Kajiyama)

La squalifica di Kyrgios ridotta a un mese

La squalifica standard di tre mesi prevista dalla Wada può essere ridotta a un mese completando un programma di trattamento. L’Itia ha precisato che la sospensione terminerà giovedì, in attesa del completamento di questa programma. Il 31enne di Canberra ha perso il premio in denaro e i punti in classifica ottenuti al torneo di Maiorca, dove ha perso l’unico incontro disputato contro il connazionale Adam Walton. Finalista a Wimbledon nel 2022, dove venne sconfitto da Novak Djokovic, Kyrgios ha disputato solo quattro incontri di singolare Atp quest’anno ed è attualmente al 918° posto della classifica mondiale.