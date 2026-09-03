Home > Sport > Tennis > Us Open 2026, oggi Musetti e Cobolli tra i 4 italiani in campo: orari e dove vederli in tv

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli tra i 4 italiani che scenderanno in campo oggi, 3 settembre, agli Us Open 2026. Il primo a giocare a New York sarà Luciano Darderi contro il ceco Dalibor Svrčina, numero 134 nella classifica Atp, Mattia Bellucci quindi se la dovrà vedere con lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del ranking Atp. Poi sarà la volta di Musetti: il toscano affronterà l’australiano Dane Sweeny, numero 123 del mondo. L’ultimo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli contro un altro australiano Tristan Schoolkate, numero 180 in classifica. Nella notte un altro azzurro, Matteo Berrettini, è stato eliminato al secondo turno da Navone, mentre il campione spagnolo Carlos Alcaraz ha superato il turno battendo il portoghese Faria.

Building momentum 📈 pic.twitter.com/7kqh9AsQfQ — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Gli italiani in campo oggi agli Us Open 2026 e dove vederli in tv

L. Darderi – D. Svrcina — ore 17:00, Court 12

D. Svrcina — ore 17:00, L. Musetti – D. Sweeny — 2° match dalle ore 17:00, Stadium 17

D. Sweeny — 2° match dalle ore 17:00, F. Cobolli – T. Schoolkate — 3° march dalle ore 17:00, Grandstand

T. Schoolkate — 3° march dalle ore 17:00, M. Bellucci – T. Fritz — non prima delle ore 19:00, Arthur Ashe

Le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis, sui canali Sky e in streaming su Supertennis, SkyGo e Now.