Us Open 2026, oggi Musetti e Cobolli tra i 4 italiani in campo: orari e dove vederli in tv

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli tra i 4 italiani che scenderanno in campo oggi, 3 settembre, agli Us Open 2026. Il primo a giocare a New York sarà Luciano Darderi contro il ceco Dalibor Svrčina, numero 134 nella classifica Atp, Mattia Bellucci quindi se la dovrà vedere con lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del ranking Atp. Poi sarà la volta di Musetti: il toscano affronterà l’australiano Dane Sweeny, numero 123 del mondo. L’ultimo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli contro un altro australiano Tristan Schoolkate, numero 180 in classifica. Nella notte un altro azzurro, Matteo Berrettini, è stato eliminato al secondo turno da Navone, mentre il campione spagnolo Carlos Alcaraz ha superato il turno battendo il portoghese Faria.
Building momentum 📈 pic.twitter.com/7kqh9AsQfQ— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026
Gli italiani in campo oggi agli Us Open 2026 e dove vederli in tv
- L. Darderi – D. Svrcina — ore 17:00, Court 12
- L. Musetti – D. Sweeny — 2° match dalle ore 17:00, Stadium 17
- F. Cobolli – T. Schoolkate — 3° march dalle ore 17:00, Grandstand
- M. Bellucci – T. Fritz — non prima delle ore 19:00, Arthur Ashe
Le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis, sui canali Sky e in streaming su Supertennis, SkyGo e Now.