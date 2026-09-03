Us Open 2026, Darderi vola al terzo turno: Bellucci fuori

Luciano Darderi approda al terzo turno dello Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York. Nel primo match sul Court 12, il 24enne di origini argentine (è nato a Villa Gesell), n.22 del ranking e 21 del seeding, ha battuto il ceco Dalibor Svrcina, n.134 ATP, proveniente dalle qualificazioni, in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Bellucci eliminato da Fritz

Niente da fare invece per Mattia Bellucci nel secondo turno. Il 25enne mancino di Busto Arsizio, n.95 ATP, è stato sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz, n.10 del ranking e 9 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-1.

Auger-Aliassime fuori

Altra sorpresa poi a Flushing Meadows. Il canadese Felix Auger-Aliassime, numero quattro del ranking Atp e terza testa di serie del tabellone maschile, è stato eliminato al secondo turno per mano del russo Karen Khachanov (n. 50 Atp), vincitore in quattro set con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 6-2, 6-2 in tre ore e 17 minuti di gioco.