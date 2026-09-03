Us Open 2026, Alcaraz avanza: cede un set, poi vince in scioltezza

Agli Us Open 2026 tutto (o quasi) semplice per Carlos Alcaraz. L’attuale numero 3 al mondo approda al terzo turno del torneo americano battendo in rimonta il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3, 6-2.

Lo spagnolo, tornato a giocare dopo un lungo infortunio al polso, ha ceduto il primo set dopo un avvio all’insegna del sostanziale equilibrio. Nel settimo game, però, Faria mette la freccia e realizza un break che inverte l’andamento del match. Alcaraz non ci sta e, dopo la pausa, si porta a casa un secondo set praticamente perfetto in cui non lascia all’avversario nemmeno un parziale. Terzo e quarto set sono una copia l’uno dell’altro, con lo spagnolo che martella fino a conquistare la vittoria finale.

Alcaraz ha così potuto testare anche la propria resistenza fisica per valutare la risposta del polso alla fatica. La partita è durata poco più di 2 ore e mezza e il tennista iberico, a fine scontro, ha ammesso con un sorriso che avrebbe preferito “chiudere prima”. Al prossimo turno, affronterà il cinese Yibing Wu.