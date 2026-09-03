Carlos Alcaraz: “In futuro mi prenderò lunghe pause”

Carlos Alcaraz riprogramma il suo calendario. Considerato il brutto infortunio che ha subìto e il fitto calendario Atp, il campione spagnolo ha deciso che in futuro si prenderà delle pause piuttosto lunghe.

Alcaraz: “Impossibile giocare tutti i tornei”

“Mi sono fermato più a lungo di quanto avrei voluto, a dire la verità. Vedendo quanto è fitto il calendario, ovviamente non avrei mai voluto avere una pausa del genere a causa di un infortunio. Però in futuro prenderò delle pause, anche piuttosto lunghe. Magari non quattro mesi, ma un mese o due, saltando alcuni tornei, perché è impossibile giocarli tutti“, ha detto Alcaraz dopo il successo ottenuto nel secondo turno degli Us Open 2026 contro Jaime Faria.

Alcaraz: “Stiamo vedendo tanti giocatori infortunarsi”

“Credo che stiano aggiungendo sempre più tornei importanti e, in un certo senso, ci spingano a giocare. Certo, puoi dire di no, puoi saltarne uno o due e puoi decidere il tuo calendario, ma ci sono i Masters 1000, gli Slam e finiamo per giocare per quaranta settimane se dobbiamo disputare tutti i tornei obbligatori richiesti dall’Atp. È impossibile“, ha aggiunto il 23enne di El Palmar. “Stiamo vedendo tanti giocatori infortunarsi e tanti altri arrivare stanchi. Se non verrà fatto qualcosa, in futuro ne vedremo ancora di più. Per me questa pausa dovuta all’infortunio non è stata positiva, ma quello che posso dire è che in futuro mi prenderò sicuramente dei periodi di pausa e salterò alcuni tornei”.