Us Open 2026, Musetti al secondo turno: battuto Fery

Esordio positivo per Lorenzo Musetti agli Us Open 2026, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista carrarino, n.13 del seeding e reduce da un periodo difficile per via degli infortuni, ha battuto al primo turno l’inglese Arthur Fery, n.33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5.

“Era la prima partita dagli Australian Open, sono quindi molto contento della prestazione, solida, contro un avversario in grande forma”, ha commentato a caldo Musetti, che non giocava una partita di un Grande Slam dal match con Novak Djokovic a Melbourne quando fu costretto al ritiro per infortunio mentre era nettamente in vantaggio. “C’è voluta molta pazienza nella gestione degli infortuni in questi mesi. Per me è stato un po’ frustrante ripartire e poi infortunarmi di nuovo, ripartire e fermarmi ancora”, ha raccontato ancora Musetti. “Ho passato molto tempo a riflettere su quale fosse il problema, non è stato facile individuare una causa precisa. A volte serve tempo, soprattutto per individuare i dettagli del proprio corpo. Sono molto felice di essere tornato fisicamente sano e di essere a un buon livello anche dal punto di vista tennistico”.