Home > Sport > Tennis > Us Open 2026, Berrettini e Paolini tra gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli in tv

A Flushing Meadows inizia il secondo turno. Tocca a Berrettini, Guerrieri, Passaro mentre nel torneo femminile è derby azzurro tra Paolini e Stefanini

A New York si gioca la quarta giornata degli US Open 2026. Cinque i tennisti italiani che scendono in campo oggi, mercoledì 1 settembre, a Flushing Meadows con l’inizio del secondo turno: Matteo Berrettini, Andrea Guerrieri, Francesco Passaro, Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini.

Guerrieri VS De Minaur ore 19

Passaro VS De Jong ore 21

Berrettini VS Navone ore 21.15

Paolini VS Stefanini ore 17

Notte senza lieto fine per Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro è stato sconfitto al quinto set da Alexander Zverev che è riuscito a tirarsi fuori da una situazione all’apparenza senza uscita: sotto due set a uno e 4-5 nel quarto, ha ribaltato il match vincendo 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4.

I match degli italiani

Matteo Berrettini è impegnato contro l’argentino Mariano Navone, 48 del ranking e reduce dalla maratona vincente contro Novak Djokovic.

Altri due italiani sono protagonisti nel maschile, anche se ancora al primo turno: Francesco Passaro e l’olandese De Jong ripartiranno dal quarto set, con l’azzurro avanti 6-2, 2-6, 6-4, 1-1, mentre il debuttante Andrea Guerrieri sfiderà Alex De Minaur (6 del seeding), visto che il match non si è disputato martedì per via della pioggia.

In campo tra i ‘big’ anche Carlos Alcaraz, che dopo il rientro vincente con Safiullin, se la vedrà con il portoghese Jaime Faria.

Paolini-Stefanini

Nel torneo femminile derby italiano in apertura di programma oggi allo Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York. Sul Court 5 – alle ore 17 italiane – si affrontano infatti al secondo turno Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Paolini ha vinto in due set entrambi i precedenti, disputati al secondo turno del WTA di Courmayeur (veloce indoor) nel 2022 e al primo turno del 10mila dollari di Civitavecchia (terra) nel lontano 2014.

Dove vedere lo Us Open 2026 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2026 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.