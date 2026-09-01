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martedì 1 settembre 2026

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Us Open 2026: Cobolli al secondo turno dopo aver rimontato Comesana

Us Open 2026: Cobolli al secondo turno dopo aver rimontato Comesana
Flavio Cobolli esulta dopo aver battuto Francisco Comesana (AP Photo/Seth Wenig)
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Il romano si impone al quinto set dopo aver perso le prime due frazioni contro l’argentino

Nuova impresa di Flavio Cobolli. Il romano, numero 6 della classifica Atp, accede al secondo turno degli Us Open battendo l’argentino Francisco Comesana (n.119 Atp) al quinto set. L’azzurro ha dovuto rimontare due set di svantaggio per poi chiudere col punteggio finale di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 dopo quattro ore e 13 minuti di partita.

Prossimo avversario di Cobolli, il vincente del match tra Nishesh Basavareddy (n.163) e Tristan Schoolkate (n.180).

I match della terza giornata degli azzurri agli Us Open

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