Us Open 2026: Cobolli al secondo turno dopo aver rimontato Comesana

Nuova impresa di Flavio Cobolli. Il romano, numero 6 della classifica Atp, accede al secondo turno degli Us Open battendo l’argentino Francisco Comesana (n.119 Atp) al quinto set. L’azzurro ha dovuto rimontare due set di svantaggio per poi chiudere col punteggio finale di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 dopo quattro ore e 13 minuti di partita.
No quit ❤️🔥— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026
Flavio Cobolli comes back from two sets down for the first time in his career to pull off a five-set stunner! pic.twitter.com/vW6UXhks8B
Prossimo avversario di Cobolli, il vincente del match tra Nishesh Basavareddy (n.163) e Tristan Schoolkate (n.180).