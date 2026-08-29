Us Open 2026, Jasmine Paolini torna dopo un mese di stop: “Non sarà facile, ma per fortuna sto meglio”

Jasmine Paolini torna in campo allo Us Open 2026 dopo un mese di stop per un infortunio al piede sinistro. “È stato difficile stare lontano dai tornei, rimanere a casa a guardare le partite. Però avevo bisogno di riposo. Adesso per fortuna sto molto meglio“, ha detto a SuperTennis la tennista azzurra, che domenica 30 agosto farà il suo esordio sui campi di Flushing Meadows. “Abbiamo cercato di riposarci il più possibile e poi di mettere il lavoro in palestra, tutto quello che si potesse fare. Siamo arrivati qua un po’ prima, cercando di adattarci meglio ai campi. Sto andando abbastanza bene, sto cercando di entrare il più possibile nel ritmo. Non sarà facile ma cerco di rimanere positiva”.

Marc Lopez torna nel team di Paolini

Nel suo team ritorna Marc Lopez: “Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, mi sono sempre continuata a sentire dall’anno scorso fino ad adesso, ha una grande energia quindi sono contenta che sia tornato nel mio team, vedremo come andrà il lavoro, mi piace e sono soddisfatta di averlo nel mio team perché secondo me è una persona che mi può aiutare tanto”, ha spiegato la 30enne toscana.

Contro chi gioca Paolini all’esordio

Paolini, n°16 del mondo ed ex n°3, al primo turno dello Us Open 2026 affronterà la slovacca Veronika Erjavec, 26 anni, n°106 Wta, contro cui non ha mai giocato fino ad ora. Appuntamento sul Louis Armstrong Stadium, domenica 30 agosto alle ore 17.00. In caso di vittoria di Jasmine, al secondo turno potrebbe esserci un derby azzurro con Lucrezia Stefanini (n°119) che prima, però, deve vedersela con l’ucraina Dajana Yastremska (n°112).