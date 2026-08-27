Sorteggio Us Open 2026, oggi il tabellone: le teste di serie, orario e dove vederlo

Si alza il sipario sugli Us Open 2026, oggi giovedì 27 agosto è il giorno del sorteggio del tabellone dell’ultimo slam della stagione: le teste di serie, orfane di Jannik Sinner che ha dato forfait per i fastidi al ginocchio, si sfideranno a partire dal primo turno che inizierà il 30 agosto. Non solo l’assenza del numero 1 del mondo, ma anche il ritorno alle gare di Carlos Alcaraz, assente dallo scorso aprile per un problema al polso. Alexander Zverev è così la testa di serie numero 1, grazie alla recente vittoria al Roland Garros, in finale contro Flavio Cobolli.

A send-off in Arthur Ashe Stadium fit for a 👑



Thank you, @rogerfederer. pic.twitter.com/uObq3eMNo8 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Chi sono le teste di serie

Detto dell’assenza per infortunio di Jannik Sinner e della leadership di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz occupa la posizione numero 2 delle teste di serie. Dietro di lui il canadese Felix Auger-Aliassime, seguito dall’eterno Nole Djokovic. Flavio Cobolli, fresco della posizione numero 6 nel ranking Atp, è la testa di serie numero 5 del torneo sul cemento statunitense. Al sesto posto Alex de Minaur, Daniil Medvedev al 7, poi Ben Shelton, Taylor Fritz, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar con la 12.

Gli italiani nel tabellone

Non solo Flavio Cobolli, altri tre italiani figurano nel tabellone degli Us Open 2026 come teste di serie. Si tratta di Lorenzo Musetti, che occupa la posizione numero 13, Luciano Darderi alla 21 e Matteo Arnaldi alla 31. Oltre a questi quattro, in gara agli Us Open anche Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Il torneo femminile e la finale del doppio misto

Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono certe della partecipazione agli Us Open 2026, in attesa dell’esito delle qualificazione con la possibilità di avere altre tenniste azzurre in gara. Già si è concluso il torneo di doppio misto, che ha visto trionfare la coppia ceca formata da Karolina Muchova e Jakub Mensik, che hanno battuto in finale Cobolli-Bencic.

First trophy lift of the 2026 US Open ✅ pic.twitter.com/b9kUSB7eem — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

Sorteggio Us Open 2026: orario e dove vederlo

Il sorteggio del tabellone degli Us Open 2026 inizia alle 18, al momento non è stata annunciata alcuna diretta tv: gli aggiornamenti potranno essere seguiti sui canali social dello Slam. Le partite saranno visibili su Sky Sport e in chiaro su SuperTennis.