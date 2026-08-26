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mercoledì 26 agosto 2026

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Carlos Alcaraz e Serena Williams in doppio agli Us Open 2026, le foto dei due campioni in campo

Carlos Alcaraz e Serena Williams in doppio agli Us Open 2026, le foto dei due campioni in campo
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
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I due campioni sono stati eliminati ai quarti dalla coppia Cobolli-Bencic

Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX

Carlos Alcaraz e Serena Williams insieme nel doppio misto agli Us Open 2026. I due campioni sono stati eliminati da Flavio Cobolli e Belinda Bencic ai quarti di finale. Per il fuoriclasse spagnolo si è trattato di un ritorno in grande stile dopo quattro mesi di stop a causa di un grave infortunio al polso destro, mentre l’americana a New York ha deciso di riprendere la racchetta in mano all’età di 44 anni.

Carlos Alcaraz e Serena Williams in doppio agli Us Open 2026, le foto dei due campioni in campo
Serena Williams e Carlos Alcaraz durante il doppio misto all’Arthur Ashe Stadium dell’USTA Billie Jean King National Tennis Center il 25 agosto 2026 a Flushing, nel Queens. Crediti: mpi04/ AdMedia /IPX
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