Home > Sport > Tennis > Atp Cincinnati 2026, Musetti e Cobolli oggi in campo: orario e dove vederli

Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti giocherà gli ottavi di finale, oggi 19 agosto, al torneo Atp di Cincinnati 2026, settimo Masters 1000 della stagione, contro il portoghese Jaime Faria, n.79 e giustiziere di Ben Shelton al secondo turno. Sempre oggi in campo anche Flavio Cobolli: l’azzurro numero 9 del ranking mondiale sfiderà il numero 11, sempre in un match valido per gli ottavi di finale, lo spagnolo Rafael Jodar.

La vittoria di Musetti su Zheng

Il toscano, numero 15 del mondo e n.10 del tabellone, ha sconfitto ieri col punteggio di 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zheng, n.110 della classifica ATP. Alla quinta partecipazione nel tabellone principale in Ohio, Musetti ha vinto per la prima volta due partite consecutive, e ora giocherà il suo terzo ottavo in un “1000” nel 2026, dopo quelli di Madrid e Roma. Un dominio dall’inizio alla fine per Musetti, che già nel primo set vince 29 punti, di cui 14 su errori non forzati del giovanissimo americano, due volte campione NCAA e recentemente laureatosi in psicologia. L’azzurro, difatti, vola immediatamente sul 5-0, e si procura anche una palla per il “bagel” che Zheng riesce ad evitare, ma senza poter sfuggire al 6-1. Agli ottavi, il suo avversario verrà fuori dalla sfida tra Jaime Faria (n.79 e giustiziere di Ben Shelton al secondo turno) ed Adam Walton (n.98).

Cobolli-Jodar e Musetti- Faria: orari

Il primo degli italiani a scendere in campo al torneo Atp di Cincinnati 2026 oggi è Flavio Cobolli che nel pomeriggio italiano affronterà lo spagnolo Jodar. Per i due si tratta del primo scontro diretto in carriera. Il romano va a caccia del secondo quarto di finale in un Masters 1000, dopo quello di Madrid. Il match è in programma alle 17 ora italiana. Non scenderà in campo invece prima delle 22.20 l’altro azzurro Lorenzo Musetti contro Jaime Faria, il quarto portoghese ad accedere agli ottavi di Masters 1000. Dopo la vittoria su Adam Walton Faria è virtualmente numero 70 del mondo secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP.

Dove vedere in tv Musetti e Cobolli

Le partite del Cincinnati Open 2026 sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport tennis. Diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv